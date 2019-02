Por Maria Caspani

NOVA YORK (Reuters) - Um fox terrier de pelo duro foi o "Best in Show" no concurso do Westminster Kennel de Nova York na terça-feira, emergindo como o melhor dos quase 3 mil competidores caninos.

King conquistou o prêmio mais cobiçado do evento de dois dias no Madison Square Garden, superando concorrentes de todos os 50 Estados norte-americanos e de 14 países. A competição envolveu 2.800 cães de 203 raças e variedades.

"Esta noite é... nem consigo descrever", disse, emocionado, o treinador de King, Gabriel Rangel, na pista da casa de espetáculos.

"Depois que você vence este show magnífico realmente não há mais nada para vencer. Ele deveria estar correndo em um campo de grama", disse ele momentos depois de King vencer no grupo de terriers e conquistar o principal troféu entre os finalistas de cinco outros grupos.

King, que tem 7 anos, se tornou o 15º fox terrier de pelo duro a vencer o título prestigioso com seu treinador da Califórnia, obtendo sua terceira vitória como "Melhor em uma Apresentação".

"Simplesmente comovente, feliz. Estou muito orgulhoso deste cão", disse Gabriel aos repórteres quando indagado sobre o triunfo de King.

"O juiz é a maior autoridade do mundo em terrier", contou. "E todos neste país o conhecem, nós o respeitamos, nós o amamos. Ele ensinou muito a todos... e é como se ele estivesse dizendo a você: 'Você é o cara!'".