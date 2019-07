WASHINGTON (Reuters) - Executivos da Amazon, Apple, Facebook e Alphabet, dona do Google, vão depor diante de um comitê parlamentar da Câmara dos Deputados norte-americana na semana que vem, em uma audiência para discutir o enorme poder de mercado exercido pelas plataformas online.

Em comunicado na terça-feira, o subcomitê antitruste do Comitê Judiciário da Câmara disse que os depoentes incluirão: Adam Cohen, diretor de política econômica do Google; Nate Sutton, conselheiro geral associado de regulamentação na Amazon; Matt Perault do Facebook e o chefe de desenvolvimento de políticas globais e vice-presidente de direito corporativo da Apple, Kyle Andeer.

A audiência será realizada na terça-feira, 16 de julho, segundo o comunicado.

A Apple e o Google não responderam a um pedido de comentário. O Facebook não tinha nenhum comentário imediato. A porta-voz da Amazon, Jodi Seth, disse que eles irão testemunhar, mas não compartilharam detalhes.

As audiências acontecem enquanto o Comitê Judiciário da Câmara está sondando a concorrência nos mercados digitais como parte de uma investigação anunciada no mês passado, com republicanos e democratas expressando preocupação com o poder exercido por várias das empresas mais valiosas do mundo.

Conservadores, incluindo o presidente dos EUA, Donald Trump, reclamaram que as empresas de mídia social tentam diminuir suas vozes online.

Enquanto isso, progressistas como a candidata presidencial Elizabeth Warren pediram que a Amazon, o Google e o Facebook vendessem empresas que compraram anteriormente como forma de lidar com questões de concorrência.

Além disso, o Facebook deve pagar uma multa de 5 bilhões de dólares por seu trabalho com a empresa de consultoria Cambridge Analytica, que obteve dados de milhões de usuários do Facebook sem a permissão deles. A empresa foi contratada pelo presidente Donald Trump para sua campanha presidencial nos EUA em 2016.

(Por Diane Bartz)