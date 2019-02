BANGALORE (Reuters) - A perspectiva de curto prazo para o petróleo é altista, conforme o mercado continua a apertar significativamente, declarou o Goldman Sachs nesta segunda-feira, apoiado pelo impacto dos cortes por produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e Rússia.

O potencial superior para o valor de referência do petróleo Brent supera a perspectiva de curto prazo de 67,50 dólares por barril e pode facilmente operar entre 70 e 75 dólares o barril, disse o banco norte-americano em pesquisa.

A Opep e seus aliados, incluindo a Rússia, concordaram em dezembro em cortar suas produções de petróleo substancialmente, sob um acordo de fornecimento global para prevenir um excesso neste ano.

Os cortes promovidos pela Opep, bem como as sanções dos EUA sobre exportações petrolíferas de Irã e Venezuela, empurraram o preço do produto para as máximas de 2019 na última semana.

Entretanto, disse o banco, a tendência altista precisa ser moderada para o segundo semestre de 2019, antecipando um impacto das exportações de petróleo não convencional ("shale") pelos EUA e uma potencial redução das restrições de produção da Opep.

"A Arábia Saudita tem sido firme ao sugerir que os mercados estarão reequilibrados antes de junho, implicando que mais cortes de suprimentos não sejam necessários durante a segunda metade de 2019", apontaram analistas do Goldman.

"Os preços do petróleo a longo prazo deverão permanecer sob pressão, com o Brent abaixo de 60 dólares/barril e o norte-americano abaixo de 55 dólares/barril, devido à estratégia de saída dos cortes de produção", completou o banco.

(Por K. Sathya Narayanan)