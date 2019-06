Por Gabriela Mello

SÃO PAULO (Reuters) - O Google Brasil anunciou nesta quinta-feira a implementação de 80 pontos de acesso banda larga sem fio à internet em espaços públicos na cidade de São Paulo, incluindo 17 estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

O programa, apelidado de Google Station, é fruto de uma parceria da gigante norte-americana de tecnologia com os provedores locais de internet America Net e Linktel, destacou Fábio Coelho, presidente do Google no Brasil durante evento na capital paulista.

“São mais de 1 mil hotspots no mundo inteiro e no Brasil começamos com 80 pontos ativos em São Paulo”, afirmou o executivo.

“Até o fim de 2020 queremos que milhões de brasileiros tenham acesso gratuito à internet pelo Google Station”, completou Coelho, sem fornecer uma projeção do total de estações planejadas para o Brasil neste período.

Segundo ele, o WiFi do Google Station permitirá aos usuários assistir vídeos em alta resolução sem interrupção. O Brasil é o oitavo país do mundo em que a iniciativa é implementada, de acordo com a companhia.

O Google Station já conta com mais de 10 milhões de usuários ativos em todos os países em que foi introduzido. A plataforma foi lançada em 2016, na Índia.

PARCERIA COM POSITIVO

A companhia também se aliou à fabricante brasileira Positivo para venda de um smartphone de entrada que custará 279 reais no Brasil e trará um botão dedicado ao dispositivo de voz Google Assistente.

A parceria entre as duas empresas ainda inclui um conjunto de produtos como câmeras, sensores, lâmpada e alarme com comando de voz voltados para aplicações de casas inteligentes, com preços a partir de 99 reais.

Os dispositivos chegarão às prateleiras até o fim deste mês, de acordo com Marvin Chow, vice-presidente de marketing do Google.