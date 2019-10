Por Elizabeth Culliford

LONDRES (Reuters) - O Google suspendeu um aplicativo associado às manifestações populares em Hong Kong, afirmando que a decisão deve-se à sua política de proibir que produtores de software faturem com conflitos em andamento.

Um porta-voz do Google afirmou nesta quinta-feira que o aplicativo "The Revolution Of Our Times" ("A Revolução de Nosso Tempo"), que permite aos usuários agirem como manifestantes de Hong Kong, violou a política que "proíbe a desenvolvedores faturarem com eventos como conflitos em andamento ou tragédias".

A decisão do Google foi divulgada na mesma semana em que a Apple retirou de sua loja de aplicativos o app HKmap.live, que usa contribuições de usuários para reunir localizações de forças da polícia e de manifestantes.

Quatro meses de manifestações pró-democracia em Hong Kong têm representado o maior desafio já vivido pelo presidente chinês, Xi Jinping, desde que assumiu o poder em 2012.

