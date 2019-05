O governo está em fase final de elaboração do projeto para a capitalização da Eletrobras, sinalizou o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, salientando que o trabalho atualmente envolve não só o MME e a própria Eletrobras como também o Ministério da Economia e a Advocacia-Geral da União. A três dias do fim de maio, o ministro indicou que "no início de junho" deve apresentar projeto dentro do governo.

Posteriormente, o projeto será apresentado também ao Congresso, até o fim de junho, "se houver tempo". Ele admitiu que mesmo após o trabalho a diversas mãos, pode receber novas contribuições.

Albuquerque também reiterou que a ideia "inicial e presente" é a de uma capitalização da empresa. "O modelo é que ainda não sabemos", acrescentou.