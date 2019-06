Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - O Plano Safra 2019/20 será lançado no Palácio do Planalto na próxima terça-feira, afirmou o Ministério da Agricultura à Reuters, após a Câmara aprovar o crédito suplementar de 248,9 bilhões de reais.

Inicialmente programado para 12 de junho, o anúncio do plano de financiamentos ao setor agrícola foi adiado por conta do atraso na votação do crédito suplementar, que permite ao governo contornar a chamada "regra de ouro".

Na véspera, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o plano estava pronto, apenas aguardando a votação do crédito suplementar.[nL2N23H129]

Do valor total do crédito suplementar, 10 bilhões de reais representam recursos para equalização dos financiamentos do plano.