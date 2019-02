A proposta de reforma da Previdência Social do governo Jair Bolsonaro (PSL) endurece as regras para a concessão de benefícios assistenciais, o que, na avaliação de especialistas, é mais uma estratégia do Executivo para poder ter uma margem maior de negociação com o Congresso Nacional.

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apresentada ontem pela equipe econômica, capitaneada pelo ministro Paulo Guedes, prevê uma economia de R$ 1,072 trilhão em 10 anos, maior do que a prevista na última versão do governo Temer (MDB).PÁGINA 6