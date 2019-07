SÃO PAULO (Reuters) - O grupo varejista GPA anunciou nesta quarta-feira ter sido autorizado pelo seu conselho de administração a iniciar os preparativos para entrar no Novo Mercado, o segmento com regras mais elevadas de governança da B3.

Como parte do processo, as ações preferenciais do GPA serão convertidas em ordinárias, na proporção de uma para uma. Na prática, isso dará direitos iguais entre todos os acionistas da companhia.

No mesmo fato relevante, o GPA afirmou que seu conselho também orientou a subsidiária Sendas a lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) em dinheiro para até todas as ações da colombiana Almacenes Éxito, ao preço de 18.000 pesos colombianos por ação, o equivalente a aproximadamente 21,20 reais.

O movimento acontece após o francês Casino ter proposto a reorganização dos ativos do grupo na América Latina, incluindo a compra da rede colombiana Éxito pelo GPA e a migração da empresa para o Novo Mercado. [nL2N23X1WR]

Os planos vieram a público dias após o GPA vender o controle da rede móveis e eletrodomésticos Via Varejo , que passou a ser detida pela família do empresário Michael Klein.

(Por Aluísio Alves)