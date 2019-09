Veículo quase centenário, que desde 2002 passou a fazer parte do Grupo Solpanamby por meio de aquisição de marca, o DCI se manteve fiel ao propósito de atuar como uma das principais fontes de informação de economia, finanças e negócios para empresários, profissionais liberais, executivos e suas empresas, contribuindo com muito orgulho para o desenvolvimento do ambiente macroeconômico brasileiro. A crise econômica do País e a mudança na maneira de consumir informação, no entanto, levaram seus acionistas a decidir pelo encerramento do jornal. PÁGINA 8