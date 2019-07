Desde a introdução do Plano Real, em julho de 1994, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou alta de 508,23%, informou ontem o IBGE, ao divulgar a leitura de junho do indicador. Nesses 25 anos, a maior pressão inflacionária veio do grupo Habitação (+1.020,82%). PÁGINA 8