SÃO PAULO (Reuters) - A norte-americana Honeywell, empresa global de software industrial, afirmou nesta quinta-feira que está cooperando com autoridades nos Estados Unidos e no Brasil em investigações relacionadas à estatal brasileira Petrobras.

Em informações apresentadas à SEC, reguladora do mercado de capitais norte-americano, a Honeywell disse as apurações focam o cumprimento de leis anticorrupção dos EUA e do Brasil e envolvem, entre outras coisas, "produção de documentos e entrevistas com antigos e atuais gestores e empregados".

"Estamos cooperando com certas investigações do Departamento de Justiça dos EUA, da SEC e de autoridades brasileiras relacionadas ao uso de terceiros que já trabalharam antes para nossa unidade UOP no Brasil em relação à Petrobras", afirmou a empresa em formulário enviado à SEC.

A Honeywell fornece tecnologias para aeronaves, edifícios e diversos setores industriais. A empresa opera no Brasil desde 1958, com atuação no setor de petróleo e gás e outros, como produtos químicos, celulose e papel, metais e mineração, aviação e biocombustíveis, segundo informações de seu site.

Parte do grupo, a UOP desenvolve e fornece tecnologia para as indústrias de petróleo e gás e petroquímica.

Procurada, a Honeywell confirmou em nota à Reuters que está em conversas com as autoridades, ressaltando que não pode prever os resultados dessas interações, embora não espere impactos negativos significativos sobre suas condições financeiras.

"A Honeywell cumpre todas as leis em todos os países nos quais fazemos negócios e exigimos que todos nossos representantes façam o mesmo. Nós não toleramos comportamentos inconsistentes com esse padrão", afirmou a companhia, sem entrar em detalhes.

No formulário enviado à SEC, a empresa disse que não é possível estimar perdas possíveis relacionadas às investigações e nem se elas eventualmente superariam "as provisões atuais para esses assuntos.".

Procurada, a Petrobras não respondeu de imediato a um pedido de comentário sobre as informações divulgadas pela Honeywell.

A Força-Tarefa da Operação Lava Jato, que tem investigado um enorme escândalo de corrupção na petroleira estatal e outras empresas brasileiras ao longo dos últimos anos, também não respondeu de imediato a um questionamento sobre a cooperação da empresa norte-americana com autoridades no Brasil.

A Petrobras e autoridades no Brasil consideram que a estatal é uma vítima nos casos de corrupção investigados pela Lava Jato.

