BANGALORE, Índia (Reuters) - A fabricante norte-americana de computadores pessoais HP disse na quinta-feira que cortará até 16% de sua força de trabalho para reduzir custos.

A empresa cortará entre 7 mil e 9 mil empregos por meio de uma combinação de demissões e aposentadorias antecipadas voluntárias, informou em comunicado.

A HP estima que o plano resultará em uma economia bruta anual de cerca de 1 bilhão de dólares até o final do ano fiscal de 2022, acrescentou.

A empresa tinha cerca de 55 mil funcionários em todo o mundo em 31 de outubro, de acordo com um documento enviado à Securities and Exchange Commission. Isso significa até 16% do quadro de pessoal sendo cortado, segundo cálculo da Reuters.

Em conexão com a reestruturação, a HP disse que espera incorrer em um custo total de cerca de 1 bilhão de dólares, dos quais 100 milhões serão realizados quando divulgar seus resultados de quarto trimestre.

(Por Shubham Kalia)