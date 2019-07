Por Sijia Jiang

HONG KONG (Reuters) - A Huawei lançou nesta sexta-feira seu primeiro telefone 5G na China e anunciou que lançará em breve smart TVs equipadas com seu próprio sistema operacional Hongmeng.

A Huawei, que enfrenta sanções de Washington que ameaçam reduzir seu acesso à tecnologia e componentes dos Estados Unidos, lançou nesta sexta-feira o telefone 5G Mate 20 X para o mercado chinês, com preço de 6199 iuanes (901 dólares).

A Huawei informou também no evento de lançamento em sua sede em Shenzhen que lançará no próximo mês aparelhos de TV como as "Smart Screens", que serão os primeiros produtos baseados em seu sistema operacional Hongmeng, segundo a Xinhua.

A Huawei deu poucas informações sobre o Hongmeng, seu próprio sistema operacional reserva em desenvolvimento, no caso de proibida de utilizar softwares feitos nos Estados Unidos.

A empresa anteriormente sugeriu que o sistema operacional poderia substituir o Android, mas um executivo sênior disse no começo do mês que a Huawei pretende continuar usando o Android, e que o Hongmeng não é um sistema operacional para smartphones, mas para outros dispositivos conectados.

A Huawei deve divulgar seus resultados semestrais na terça-feira. Analistas disseram que as robustas vendas de smartphones na China deverão compensar o impacto no mercado internacional após a empresa ser colocada na lista negra de Washington em meados de maio.