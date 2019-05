BANGALORE, Índia (Reuters) - A Huawei manteve a segunda posição entre os maiores fabricantes de smartphones do mundo no primeiro trimestre, apesar de estar em uma lista negra comercial dos Estados Unidos, afirmou a empresa de pesquisa e consultoria de mercado Gartner.

O Gartner também disse que a Huawei continuou a reduzir a diferença para a Samsung, mas alertou que o crescimento pode ser limitado no curto prazo.

Os EUA em 15 de maio impediram a Huawei de comprar produtos norte-americanos dizendo que a empresa estava envolvida em atividades contrárias à segurança nacional do país. A administração Trump suavizou sua posição na semana passada concedendo à Huawei uma licença para comprar produtos norte-americanos até 19 de agosto.

O Gartner informou que a Samsung manteve o primeiro lugar nas vendas mundiais de smartphones, alcançando uma participação de mercado de 19,2 por cento no primeiro trimestre. A Huawei obteve o maior crescimento ano após ano entre os cinco maiores do mundo - Samsung, Huawei, Apple e as fabricantes chinesas OPPO e Vivo.

A Huawei vendeu 58,4 milhões de unidades de smartphones no trimestre passado, com crescimento em todas as regiões, mostrou o relatório.

As vendas globais totais de smartphones para usuários finais caíram 2,7% no trimestre, com 373 milhões de unidades vendidas.

A Huawei se saiu particularmente bem em dois de seus maiores mercados, Europa e Grande China, onde suas vendas de smartphones cresceram 69 e 33 por cento, respectivamente. A Huawei detém 29,5 por cento do mercado de smartphones da Grande China.

(Por Noor Zainab Hussain)