Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NOVA YORK (Reuters) - A IBM e a Tata Communications aderiram ao conselho de administração da Hedera Hashgraph, uma plataforma de contabilidade pública distribuída que pretende ser mais rápida e funcionar em uma escala maior do que as atuais tecnologias de blockchain, disse um funcionário da Hedera.

Apoiada pelo Digital Currency Group e pelo fundo de hedge BlockTower Capital, a Hedera captou 124 milhões de dólares em agosto do ano passado.

Embora as moedas digitais tenham sofrido um impacto no ano passado, após um movimento de regulamentação global, o desenvolvimento da tecnologia de blockchain dentro das empresas continua. As criptomoedas tiveram um grande retorno no início do ano, lideradas pelo bitcoin, que subiu mais de 200% até agora em 2019.

O conselho de administração da Hedera é crucial para seu sucesso, disse Leemon Baird, co-fundador e cientista-chefe da empresa, à Reuters. A Hedera pretende ter 39 membros no conselho. Além da IBM e da Tata, os outros membros incluem o japonês Nomura e a alemã Deutsche Telekom.

Todos os membros do conselho da Hedera têm palavra igualitária na aprovação de atualizações para o código da plataforma e na definição de políticas para os muitos nós que constituirão a rede descentralizada.

"Os membros do conselho são os verdadeiros donos da empresa. Eles não são apenas conselheiros. Eles são a Hedera", disse Baird. "A Hedera é uma LLC (sociedade de responsabilidade limitada) que é dividida em 39 partes - 39 empresas são proprietárias, controlam e tomam todas as decisões."

A empresa planeja abrir sua plataforma de blockchain ao público ainda neste ano.