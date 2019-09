PEQUIM (Reuters) - As importações de soja da China em agosto saltaram 9,7% em relação ao mês anterior, atingindo o nível mais alto em quase um ano e meio, mostraram dados alfandegários no domingo, quando alguns embarques encomendados anteriormente foram liberados na alfândega após um atraso.

As importações de agosto de 9,48 milhões de toneladas aumentaram em relação aos 8,64 milhões de toneladas em julho, e também frente os 9,15 milhões de toneladas de agosto do ano passado, segundo dados da Administração Geral das Alfândegas.

"Algumas cargas dos Estados Unidos não foram carregadas mais cedo e só foram liberadas na alfândega em agosto", disse Xie Huilan, analista do portal da indústria Cofeed.com antes da divulgação dos dados.

Pequim aplicou tarifas de 25% em uma lista de produtos dos EUA, incluindo soja em julho do ano passado, em resposta a medidas semelhantes de Washington, na prática restringindo os embarques de oleaginosas dos Estados Unidos, o segundo maior fornecedor à China antes da guerra comercial.

As empresas estatais chinesas retomaram algumas compras de soja norte-americana após uma trégua bilateral em dezembro na guerra comercial sino-americana. Desde então, as tensões entre Pequim e Washington voltaram a subir, quando começaram uma nova rodada de tarifas no início deste mês.

A demanda chinesa, no entanto, tem sido atenuada por um surto que dura um ano de peste suína africana no maior produtor mundial de suínos.

O rebanho suíno do país encolheu quase um terço desde um ano atrás, segundo dados oficiais.

A China comprou 56,31 milhões de toneladas de soja nos primeiros oito meses do ano, uma queda de 9,2% em relação ao ano passado, mostraram dados alfandegários.

