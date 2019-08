PARIS (Reuters) - As importações de soja pela União Europeia na temporada 2019/20, iniciada em 1º de julho, atingiram 1,4 milhão de toneladas até 4 de agosto, uma alta de 9% em relação ao ano anterior, mostraram dados da Comissão Europeia nesta segunda-feira.

Os embarques de farelo de soja para a UE somaram 1,8 milhão de toneladas no período, avanço de 16% ante 2018/19.

Para o óleo de palma, por sua vez, as importações pelo bloco recuaram 29% na comparação com igual período do ano passado, para 365 mil toneladas, segundo os dados.

(Reportagem de Gus Trompiz)