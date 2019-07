O governo federal já sinaliza a concessão de incentivos aos produtores agrícolas brasileiros para minimizar os impactos da abertura comercial que será feita aos países europeus.

O acordo de comércio entre o Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) e os membros da União Europeia (UE) foi assinado na última sexta-feira (20), durante uma reunião do G-20, no Japão. O tratado deverá vigorar no prazo de dois a três anos.

Durante uma coletiva de imprensa realizada ontem, em Brasília, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou, por exemplo, que o setor de vinhos e espumantes receberá ajuda do governo nos próximos anos. Além disso, ela indicou que os produtores de leite também deverão ser incentivados.

O intuito é modernizar essas atividades para que os produtos nacionais consigam competir com as mercadorias que virão da Europa. De acordo com a ministra, os subsídios ao setor de vinhos será financiado com as receitas do Imposto Produtos Industrializados (IPI).

“Se entrarem mil garrafas de vinho, o IPI sobre essas garrafas irá para o fundo e o que se pagará internamente deste tributo também irá para o fundo”, afirmou a ministra. “Isso deve entrar em vigor o mais rápido possível.”

O embaixador Orlando Ribeiro disse, por sua vez, que não há um valor fechado para o fundo, porque é um “fluxo”. “A gente calcula que seja bom algo em torno de R$ 150 milhões por ano para dar musculatura ao setor.” PÁGINA 6