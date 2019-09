Por Rajendra Jadhav

MUMBAI (Reuters) - As chuvas de monção na Índia ficaram 10% acima da média em 2019, configurando-se também nas mais elevadas em 25 anos, já que as chuvas sazonais continuaram mais do que o esperado, informou o departamento meteorológico nesta segunda-feira.

As chuvas das monções de junho a setembro ajudarão os agricultores a expandir áreas cultivadas no inverno, como trigo, colza e grão de bico, melhorando seu potencial de ganhos e ajudando a reviver a morna demanda rural que afetou o crescimento econômico indiano.

As monções mais longas também poderiam reabastecer os reservatórios e ajudar a restaurar águas subterrâneas, ajudando a diminuir a escassez de água no país de 1,3 bilhão de pessoas.

Mas as chuvas fortes em algumas áreas danificaram as culturas semeadas no verão, como algodão, soja e leguminosas que estão próximas da colheita.

A monção fornece cerca de 70% da precipitação anual da Índia e determina a produção de arroz, trigo, cana-de-açúcar e oleaginosas, como a soja.

A agricultura é responsável por cerca de 15% da economia de 2,5 trilhões de dólares da Índia, mas emprega mais da metade de sua população.

É pouco provável que as chuvas comecem a recuar antes do início de outubro, mais de um mês depois do habitual, disse o chefe do escritório meteorológico na sexta-feira.