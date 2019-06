Indicador Antecedente Composto da Economia Brasileira (IACE), divulgado ontem em parceria entre a FGV IBRE e The Conference Board (TCB), caiu 0,9% em maio, para 116,1 pontos. Cinco dos oito componentes contribuíram negativamente para a evolução do índice no mês, com destaque para o Índice de Expectativas do Setor de Serviços. PÁGINA 6