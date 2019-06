O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) alcançou média de 172,4 pontos em maio de 2019, avanço de 2,1 pontos (1,2%) em relação a abril, em sua quinta alta consecutiva. Em relação a igual mês de 2018, o Índice registrou queda de 1,9%.

Conforme comunicado da FAO, divulgado nesta quinta-feira, 6, o indicador foi apoiado pela forte alta dos preços dos lácteos e, em menor escala, dos cereais, enquanto os preços do açúcar e dos óleos limitaram a alta. O subíndice de preços dos Cereais registrou média de 162,3 pontos em maio, um aumento de 2,2 pontos (1,4%) em relação ao mês anterior e cerca de 6% inferior que o reportado em igual mês do ano passado.

"O pequeno aumento mês a mês foi inteiramente impulsionado por um repentino aumento nas cotações do milho, em resposta às perspectivas de diminuição na safra dos EUA", apontou a FAO. De acordo com a organização, em compensação, o índice de preços de trigo foi ligeiramente menor em maio, dadas as boas perspectivas de oferta global e a disponibilidade de exportação.

O índice de preços do arroz da FAO manteve-se estável pelo terceiro mês consecutivo, já que um ligeiro aumento nas cotações do tipo aromático foi compensado por leves quedas de preço na maioria dos outras variedades.

O levantamento mensal da FAO também apontou que o Índice de Preços do Óleo Vegetal registrou média de 127,4 pontos em maio, queda de 1,3 ponto (1,1%) em comparação com abril, "refletindo, principalmente, valores mais baixos do óleo de palma, enquanto os preços dos óleos de soja, de girassol e de canola valorizaram-se modestamente", apontou a entidade.

De acordo com a FAO, os preços internacionais do óleo de palma foram pressionados pelos altos níveis de estoque nos principais países exportadores e pelo recuo do petróleo. Contudo, a organização indicou que os preços da soja e de girassol foram sustentados pela demanda firme das importações mundiais, e os de canola foram impulsionados pelas perspectivas recuo na produção da União Europeia (UE).

Na sondagem mensal da FAO, o Índice de Preços da Carne apresentou média de 170,2 pontos em abril, o que indica avanço de 1,2 ponto em relação a abril, e "mantendo os aumentos moderados de preços mensais registrados desde o início do ano".

O documento mostrou, ainda, que "as cotações internacionais de carne suína continuaram subindo devido à forte demanda da Ásia, em virtude do declínio na produção de suínos associado à disseminação da peste suína .