O Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i), que mede a variação da cesta de consumo de pessoas com mais de 60 anos, registrou inflação de 0,97% no segundo trimestre deste ano. A taxa é inferior ao 1,49% do primeiro trimestre de 2019. Em 12 meses, o IPC-3i acumula 4%, acima do Índice de Preços ao Consumidor Brasil (IPC-BR). PÁGINA 6