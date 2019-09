TÓQUIO (Reuters) - A gigante da tecnologia Intel anunciou nesta quarta-feira que utilizará os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 para apresentar um portfólio de novas tecnologias, incluindo o rastreamento 3D de atletas com inteligência artificial para melhorar a transmissão de eventos durante os Jogos.

A tecnologia de rastreamento usará câmeras móveis para capturar vídeos de eventos olímpicos que serão usados para criar sobreposições visuais e análises, anunciou a empresa em Tóquio.

A apresentação das tecnologias ocorre quando a fabricante de chips, que antes dominava o mercado, procura novas oportunidades em meio a uma modesta previsão de crescimento dos lucros para os próximos três anos, à medida que sua participação no mercado de chips de computadores pessoais diminui.

"Esta é realmente uma boa oportunidade para mostrarmos as tecnologias de microprocessadores que desenvolvemos há muitos anos, mas também muito do nosso trabalho em software, em algoritmos e em experiência de aprimoramento de transmissão", disse Rick Echevarria, gerente geral do Programa Olímpico da Intel, em um evento do qual participaram membros do Comitê Organizador de Tóquio 2020.

A Intel também disse que usaria a realidade virtual para recriar imagens das instalações para ajudar a treinar funcionários. Transmissões virtuais ao vivo estariam disponíveis para eventos de atletismo, boxe, vôlei de praia e as cerimônias de abertura e encerramento.

A Intel disse que seus chips também serão usados em sistemas de reconhecimento facial, monitorando cerca de 300 mil pessoas, incluindo atletas, voluntários, jornalistas e funcionários que entram e saem das instalações olímpicas.

(Por Tim Kelly)