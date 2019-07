(Reuters) - A Itália reforçou seu poder sobre o setor privado em parte devido às preocupações com o potencial envolvimento das empresas chinesas Huawei e ZTE no desenvolvimento de redes 5G, disse uma fonte do governo nesta sexta-feira.

Na noite de quinta-feira, o governo usou um decreto legislativo urgente para fortalecer seu poder atual de intervir no setor privado para defender a segurança nacional e outros interesses nacionais. O decreto não mencionou a Huawei ou a ZTE.

Os Estados Unidos fizeram lobby junto à Itália e outros aliados europeus para evitar equipamentos da Huawei e também para monitorar de perto a ZTE, alegando que as empresas podem representar um risco à segurança. Ambas as empresas negaram veementemente tal risco.

(Por Giuseppe Fonte)