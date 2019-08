Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - As ações da JBS chegaram a disparar mais de 10% na manhã desta quinta-feira, renovando máxima histórica, após reportar lucro líquido de 2,18 bilhões de reais no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas, com o surto de febre suína africana na China impulsionando as exportações.

O lucro da empresa antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 5,099 bilhões de reais, um recorde e acima das expectativas dos analistas de 4,535 bilhões de reais, segundo dados da Refinitiv.[nL2N25A1XJ]

Às 10:35, os papéis tinham alta de 7,75%, a 29,47 reais, tendo alcançado 30,43 reais na máxima até o momento, em alta de 11,3%, maior cotação intradia da história da companhia. No mesmo horário, o Ibovespa cedia 0,2%.

Para os analistas Thiago Duarte e Henrique Brustolin, do BTG Pactual, que têm recomendação de compra para as ações, com preço-alvo de 27 reais, o longo desconto que as ações da JBS têm historicamente negociado em relação aos pares continuará a diminuir, segundo nota a clientes.

"Nós vemos muitos gatilhos para isso: mais desalavancagem, listagem nos EUA, melhor governança corporativa e gestão mais profissionalizada. Mesmo as oportunidades de crescimento inorgânico parecem ser uma opção agora que o balanço é fixo. Continuamos a ver um risco-retorno assimétrico."

Os analistas Leandro Fontanesi e Thiago Mello, do Bradesco BBI, por sua vez, reiteraram a recomendação 'neutra', mas elevaram o preço-alvo de 26 para 28 reais, conforme avaliaram o resultado positivamente, bem como destacaram que a companhia está bem colocada para movimentos de fusões e aquisições.

Em teleconferência para comentar o balanço, o presidente-executivo da JBS, Gilberto Tomazoni, disse que a empresa avalia aquisições em regiões nas quais já opera para aproveitar ao máximo as oportunidades após o surto da peste suína africana na Ásia. [nE6N24W01H]

"Vemos potencial para revisão para cima das nossas estimativas e do nosso preço alvo de 27 reais por ação", escreveu a analista Betina Roxo, da XP Investimentos, que considerou o resultado forte e reiterou recomendação de compra para o papel, conforme relatório a clientes.