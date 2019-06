A proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de autorizar a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) preocupa empresários do mercado imobiliário. O receio é faltar dinheiro para tocar empreendimentos do Minha Casa Minha Vida (MCMV), uma vez que os financiamentos para a compra e a construção dessas moradias do programa usam recursos do fundo. Página 4