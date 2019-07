SÃO PAULO (Reuters) - O banco Morgan Stanley passou a deter uma posição equivalente a 7,8% das ações ordinárias de emissão da elétrica Light, informou a empresa brasileira em comunicado nesta sexta-feira.

Segundo a Light, o Morgan Stanley disse ter em sua posse em 12 de julho 23.509.585 ações ordinárias emitidas pela empresa, mas informou que "não objetiva alterar a composição do controle ou estrutura administrativa da companhia".

A Light concluiu nesta semana uma oferta primária e secundária de ações que movimentou 2,5 bilhões de reais. A operação reduziu a fatia da estatal mineira Cemig, antes controladora, com quase 50% das ações, para 22,6%.

A participação do Morgan Stanley foi considerada de forma agregada, levando em conta subsidiárias e fundos de investimentos do banco, acrescentou a Light no comunicado.

(Por Gabriel Araujo)