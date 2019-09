Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de tecnologia para o varejo Linx assinou uma parceria com o Delivery Center, empresa de entregas que utiliza hubs de distribuição a partir de shoppings centers, prédios comerciais e espaços exclusivos para entrega (dark malls), de acordo com comunicado ao mercado nesta segunda-feira.

A parceria prevê a integração da plataforma de OMS (Order Management System) com o serviço de coleta e entrega expressa do Delivery Center "de modo a possibilitar a aceleração da entrega de pedidos gerados por vendas omnichannel", afirmou a Linx.

O acordo permitirá que o varejista com uma operação omnichannel com a Linx possa oferecer ao seu consumidor a entrega do pedido em até uma hora, segundo o comunicado.