SÃO PAULO (Reuters) - A Localiza assinou memorando de entendimento para a aquisição da operação de aluguel de carros de empresa franqueada da própria marca baseada em Ribeirão Preto (SP) e com operação em mais três cidades do interior do Estado de São Paulo, de acordo com fato relevante nesta segunda-feira, sem detalhar valores.

Os termos finais da transação, segundo a Localiza, serão definidos após procedimento de due diligence.

A referida franquia possui seis agências para aluguel de carros e frota aproximada de 3 mil carros, informou a Localiza, no fato relevante enviado a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

(Por Paula Arend Laier)