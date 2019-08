SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Americanas divulgou na noite de quinta-feira que teve lucro líquido consolidado de 112,7 milhões de reais no segundo trimestre, um salto em relação ao mesmo período de 2018, quando teve resultado positivo de 5,1 milhões de reais.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) ajustado subiu 26,7%, para 832 milhões de reais, com a margem Ebitda ajustada passando a 18,9% ante 17,2% no segundo trimestre de 2018.

O Gross Merchandise Volume (GMV) somou 7,3 bilhões de reais, uma alta de 24,4%, apoiado principalmente no desempenho de sua controlada B2W, enquanto a receita líquida de vendas e serviços totalizou 4,4 bilhões de reais, elevação de 15,6%.

Em 30 de junho de 2019, o endividamento líquido consolidado reduziu 172,4 milhões de reais em relação ao ano anterior, para 5,48 bilhões de reais, com o indicador de alavancagem dívida líquida/Ebitda ajustado (últimos 12 meses) ficando em 2 vezes de 2,1 vezes no final de junho de 2018.

A Lojas Americanas reafirmou o compromisso de manter o crescimento do negócio previsto no Programa "85 anos em 5 – Somos Mais Brasil" com o objetivo de inaugurar 800 novas lojas entre 2015 e 2019.

(Por Paula Arend Laier)