A fabricante de bebidas Ambev divulgou alta de 6,2 por cento no lucro líquido do primeiro trimestre nesta terça-feira, abaixo do esperado por analistas, em meio a um aumento de dois dígitos nos custos de produtos vendidos e maiores despesas financeiras.

A subsidiária latino-americana da Anheuser Busch InBev obteve lucro líquido de 2,749 bilhões de reais, abaixo da estimativa média de analistas de 2,969 bilhões de reais, de acordo com dados da Refinitiv.

A receita líquida trimestral da companhia cresceu 8,6 por cento, para 12,64 bilhões de reais, enquanto os volumes subiram 6,1 por cento, para 41,3 milhões de hectolitros. Como resultado, a receita por hectolitro aumentou 2,3 por cento na comparação ano a ano.

O custo dos produtos vendidos (CPV) atingiu 5,1 bilhões de reais, alta de 14,6 por cento em relação ao mesmo período de 2018, em parte devido a preços mais elevados de commodities e pressão inflacionária na Argentina.

As despesas financeiras tiveram acréscimo de 12,2 por cento no primeiro trimestre, enquanto as despesas gerais, com vendas e administrativas subiram 1,6 por cento no período.

O lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado totalizou 5,12 bilhões de reais, alta de 7 por cento ante os primeiros três meses de 2018.

A subsidiária brasileira Ambev, na qual a AB InBev detém participação de 61,9 por cento, está presente em 16 países nas Américas, incluindo Argentina e Canadá.

As ações da Ambev na bolsa paulista acumulam alta de mais de 17 por cento até o momento neste ano, recuperando-se parcialmente do declínio de 25 por cento em 2018.