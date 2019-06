BRASÍLIA - Pelo menos três companhias aéreas de origens norte-americana e europeia estão negociando para entrar no Brasil, após a mudança de legislação permitindo a operação no país de empresas com 100% de capital externo, disse nesta segunda-feira o ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas.

As três se juntam à Air Europa, empresa do grupo Globalis, que pediu registro para entrar no mercado local no mês passado.

"A Air Europa deve começar a operar efetivamente no final desse segundo semestre", disse o ministro.

Freitas não quis informar quais são as empresas que abriram negociações, alegando questões de mercado. "Essas empresas tem ações na bolsa, tem questões de concorrência, não podemos anunciar ainda".

O ministro disse ainda que o parecer técnico do ministério indicou ao presidente Jair Bolsonaro o veto ao artigo que voltou a incluir a franquia de bagagens no preço das passagens aéreas, e indicou que o veto deve ocorrer.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)