A Marfrig e a Minerva divulgaram nesta segunda-feira que tiveram fábricas habilitadas para exportar carne à China.

No caso da Marfrig, foram liberadas a vender carne bovina para a China as unidades de Tangará da Serra e Várzea Grande (MT).

Já a Minerva disse que foram habilitadas as unidades de Rolim de Moura (RO) e Palmeiras de Goiás (GO), com capacidade total de abate de 3.500 cabeças/dia.