SÃO PAULO - A Marfrig espera habilitar novas fábricas no Brasil no próximo mês para exportar para a China, afirmaram executivos da segunda maior processadora de carne bovina do mundo nesta quinta-feira.

A empresa, porém, não estimou quantas fábricas da Marfrig poderão entrar na lista de habilitações. Em teleconferência com analistas, executivos da empresa citaram que o Brasil tem 16 fábricas aptas a exportar para a China, sendo três da Marfrig.

A empresa divulgou na noite da véspera lucro líquido de 2,2 bilhões de reais no quarto trimestre, impulsionado por ganho de capital gerado pela venda da subsidiária Keystone, após ter tido prejuízo de 22 milhões de reais um ano antes.

O presidente-executivo da Marfrig, Eduardo Miron, afirmou que a empresa vai seguir atenta a eventuais oportunidades de aquisição de ativos, mas que no momento "a empresa não tem absolutamente nada no radar que impacte a alavancagem".

Segundo o diretor financeiro, Marco Spada, a Marfrig não planeja elevar alavancagem, que fechou 2018 em 2,39 vezes, abaixo da meta de 2,5 vezes dívida líquida/Ebitda ajustado.

A ação da Marfrig estavam entre as principais altas do Ibovespa às 14h51, exibindo valorização de 3,2 por cento, enquanto o índice tinha recuo de 1,5 por cento.