O Ministério da Educação (MEC) anunciou ontem um plano que prevê um aporte de R$ 102,6 bilhões para as universidades federais, menos da metade do recurso (R$ 50 bilhões) vindo do orçamento público. A principal aposta do programa, batizado de "Future-se", é a formação de um funding que envolve verbas públicas e privadas. PÁGINA 3