CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ministro das Finanças do México Arturo Herrera, disse nesta segunda-feira que o governo está em negociações sobre impostos com plataformas digitais, com o objetivo de assegurar que todas as empresas paguem a sua parte.

O México está explorando a tributação de compras na Amazon, Uber, AirBnB e em outras plataformas digitais para aumentar a arrecadação de impostos e ajudar a preencher uma lacuna de bilhões de dólares após mudanças na maneira como a petrolífera estatal Pemex contribui com os cofres do governo.

O rápido crescimento das plataformas digitais no México exige uma estrutura tributária para garantir que as empresas paguem sua parte justa, disse Herrera em entrevista coletiva.

Embora a contribuição das plataformas para o PIB do México seja pequena, a economia digital está entre os setores que mais crescem, acrescentou Herrera.

(Por Stefanie Eschenbacher)