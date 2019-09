BANGALORE, Índia (Reuters) - O sedã elétrico Model 3, da Tesla, ganhou classificação de segurança mais alta do instituto de segurança de rodovias (IIHS), tornando-se o primeiro Tesla a obtê-la.

O IIHS atribuiu ao Model 3 a classificação mais alta, "top safety pick+". A empresa disse que o Model 3 obteve boas classificações em termos de resistência ao impacto.

A estrutura do carro resistiu bem no teste frontal de sobreposição do lado do motorista, disse o IIHS.

No mês passado, a Tesla anunciou que estava lançando um serviço de seguro projetado para oferecer aos motoristas da Califórnia, seu maior mercado, taxas mais baixas por causa dos recursos de segurança em seus veículos elétricos.

O presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, tem sido um dos mais fortes defensores da ideia de que as taxas de seguros de carros devem despencar à medida que a tecnologia de assistência ao motorista e de direção autônoma se tornem padrão.

Os carros da empresa geralmente estão entre os veículos mais caros a serem segurados devido aos altos custos de reparo de componentes e equipamentos como sensores, de acordo com pesquisadores de segurança e provedores de seguros.

(Por Debroop Roy)