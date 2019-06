TÓQUIO (Reuters) - A mulher do presidente deposto da Nissan, Carlos Ghosn, novamente recorreu aos líderes mundiais, que se reuniram no Japão para a cúpula do G20, para tentar dar visibilidade ao caso do marido, que enfrenta denúncias no país por supostas irregularidades financeiras.

Ghosn, com nacionalidades francesa, libanesa e brasileira, nega as acusações e afirma ser vítima de um golpe do conselho da Nissan Motor. Embora tenha sido solto da prisão sob pagamento de fiança, seu contato com a esposa continua limitado.

Carole recorreu aos líderes, inclusive o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente francês, Emmanuel Macron, a cobrarem o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pelo que ela várias vezes chamou de “sistema judiciário sequestrador” do país.

“Os direitos humanos básicos do meu marido foram violados. E tudo isso aconteceu porque algumas pessoas na Nissan estavam trabalhando para evitar uma fusão entre a Nissan e a Renault, que resultou em um golpe corporativo”, disse ela, em um comunicado, neste sábado.

Seus comentários chegam um dia depois de Ghosn cancelar abruptamente o que teria sido sua primeira entrevista coletiva desde a prisão, em Tóquio, em novembro. Seus advogados citaram preocupações de que isso resultaria em retaliações das autoridades japonesas.

(Reportagem de Ritsuko Ando)