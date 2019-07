SÃO PAULO (Reuters) - A Multiplan teve lucro líquido de cerca de 115 milhões de reais para o segundo trimestre, uma baixa de quase 21 por cento sobre o desempenho de um ano antes, informou a administradora de shopping centers nesta segunda-feira.

A companhia apurou uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 214 milhões de reais entre abril e junho, queda de 16,8 por cento na base anual. Analistas, em média, esperavam Ebitda de 224,4 milhões de reais, segundo dados da Refinitv.

A Multiplan afirmou que a queda no lucro líquido ocorreu "principalmente devido ao aumento da depreciação decorrente da aquisição de participação no BH Shopping, e do impacto nas despesas de remuneração baseada em ações".

"Excluindo a conta de remuneração baseada em ações em ambos os períodos, o lucro líquido teria aumentado 16,8 por cento e atingido 136,9 milhões de reais, impulsionado pelo crescimento de 6 por cento da receita líquida", afirmou a companhia no balanço. A Multiplan acrescentou que a margem líquida ajustada foi de 42,1 por cento no trimestre passado, um aumento de 389 pontos básicos sobre a margem registrada um ano antes.

A receita líquida somou 324,9 milhões de reais no segundo trimestre. A Multiplan afirmou que os lojistas em seus empreendimentos tiveram vendas de 3,8 bilhões de reais no período, alta de 6,6 por cento na comparação anual, "como consequência do aumento das vendas em 18 dos 19 shopping centers" do portfólio da companhia.

A receita de locação somou 265,7 milhões de reais no segundo trimestre, um crescimento de 6,2 por cento na base anual.

As vendas mesmas lojas subiram 6,7 por cento, impulsionadas pelo segmento de serviços..."devido ao lançamento de filmes de sucesso nos cinemas e aos melhores resultados de atividades como pet shops e telefonia".

A Multiplan apresentou uma taxa de ocupação média de 97,6 por cento no trimestre, um aumento de 26 pontos básicos sobre o mesmo período do ano anterior. Em relação aos três primeiros meses do ano, a ocupação aumentou 45 pontos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)