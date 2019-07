SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Neoenergia registrou um lucro líquido de 519 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 32,4% na comparação anual, em meio a um crescimento no volume de energia elétrica distribuída no período.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 1,36 bilhão de reais entre abril e junho, alta de 19,67% na comparação anual, informou a companhia em balanço nesta quarta-feira .

A companhia, que é controlada pelo grupo espanhol Iberdrola e opera em geração, distribuição, comercialização e transmissão de energia no Brasil, teve uma receita operacional líquida de 6,575 bilhões de reais no segundo trimestre, alta de 5,4% ante mesmo período de 2018.

A empresa reportou um crescimento de 3,35% no volume total de energia distribuída no trimestre, incluídos clientes cativos e livres. No acumulado de 2019, a alta é de 4,59% na comparação com mesmo período do ano anterior.

A companhia afirmou ainda que investiu 1,1 bilhão de reais no segundo trimestre e 2,2 bilhões nos primeiros seis meses de 2019.

(Por Luciano Costa)