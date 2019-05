Por Sayanti Chakraborty

(Reuters) - O New York Times divulgou nesta quarta-feira lucro e receita trimestral melhores do que o esperado, diante da expansão do número de assinantes, fazendo as ações subirem até 4 por cento.

O jornal, que tem enfrentado repetidos ataques do presidente Donald Trump à cobertura do governo nos últimos dois anos, conseguiu 223 mil assinantes digitais no primeiro trimestre, ante 139 mil do ano passado, elevando o total para 4,5 milhões.

"As receitas de assinatura representaram dois terços das receitas da empresa e, pela primeira vez, a receita de assinatura apenas digital foi mais do que um quarto da receita total da empresa", disse o presidente Mark Thompson.

As assinaturas online tornaram-se cruciais para o futuro do Times, com os anunciantes gastando cada vez mais em plataformas digitais à medida que os leitores mudam para fontes online para sua leitura diária de notícias.

A receita de assinaturas dos produtos exclusivos da empresa, que permitem o acesso a notícias, bem como as famosas palavras cruzadas e receitas culinárias, cresceu 15 por cento, para 110 milhões de dólares.

A receita de publicidade digital também subiu 19 por cento no trimestre, compensando facilmente um declínio de 12 por cento na receita de publicidade impressa.

Embora a empresa tenha uma meta de atingir 10 milhões de assinantes em geral até 2025, ela espera que as adições de assinantes digitais diminuam no segundo trimestre.

"É sempre um trimestre muito mais lento para as assinaturas de estudantes, que ainda desempenham um papel significativo", disse Meredith Levien, vice-presidente de operações.

A receita total subiu 6 por cento, para 439,1 milhões de dólares. Analistas estimaram em média lucro de 0,10 dólar por ação e receita de 435,8 milhões de dólares, segundo dados do IBES da Refinitiv.

(Por Sayanti Chakraborty)