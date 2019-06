SÃO PAULO (Reuters) - O nível de ocupação em voos da Azul em maio cresceu 4,2 pontos percentuais sobre um ano antes, movimento apoiado no forte crescimento da demanda por assentos em voos domésticos.

Terceira maior companhia aérea no país, a Azul afirmou nesta quarta-feira que a procura de clientes por voos cresceu 26,7% no mês passado contra maio de 2018. Já a oferta avançou 20,4%. Com isso, a taxa de ocupação das aeronaves chegou a 84,3%.

Considerando apenas os voos domésticos, a demanda cresceu 32,8% no comparativo anual, enquanto a oferta evoluiu 23%, fazendo a taxa de ocupação subir 6,2 pontos, a 83,3%.

Já nas operações internacionais, a demanda subiu 10,1%, enquanto a oferta teve alta de 12,3%, reduzindo a taxa de ocupação em 1,7 ponto, para 87,8%.

