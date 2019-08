SÃO PAULO (Reuters) - A geração de energia eólica no Nordeste do Brasil bateu na segunda-feira um novo recorde, alcançando média diária de 8,65 gigawatts (GW) médios, informou nesta terça-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Segundo nota do órgão, a geração eólica representou 89% da carga do subsistema e superou o número de 15 de agosto, recorde anterior, de 8,467 GW médios. O fator de capacidade foi de 74%.

O Nordeste brasileiro é a principal região de geração eólica do Brasil, fonte que tem ampliado a representatividade no país nos últimos anos.

Em 2018, a fonte eólica representou mais de 8% da energia gerada para o sistema, segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

(Por Gabriel Araujo)