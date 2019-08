Os governadores dos estados do Nordeste têm implementado uma política de contraponto à forte restrição fiscal da União, baseada em um maior investimento público, sem descuidar do controle fiscal.

“Nós estamos procurando manter altas taxas de investimento público, apesar da crise fiscal”, declarou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), em evento sobre o Consórcio Nordeste, na capital paulista, ontem. “As taxas de investimento no Nordeste chegam perto de 10% da receita corrente líquida [RCL]. A média dos outros estados é 2%, 3%, 4%”, completou. A União investe cerca de 4,3% da receita corrente líquida.

Em 2018, o Ceará fechou com a maior proporção de investimento sobre a RCL, no patamar de 13%. No Maranhão, essa taxa foi de 12%, igual nível alcançado pelo Pará, na região Norte. A Alagoas alcançou 10% em 2018.

Piauí e Bahia, por sua vez, possuem uma taxa de investimento de 8%, enquanto na Paraíba, esse percentual é de 7%. Os dados são do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) da Secretaria do Tesouro Nacional.

"Acreditamos em desenvolvimento econômico com soberania energética, científica, tecnológica; em políticas de habitação e em bolsas de pós-graduação", afirmou Dino.