O Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais, divulgado ontem pelo Tesouro Nacional, mostrou crescimento no número de Estados que passaram a desrespeitar limites de gasto com funcionalismo impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Doze governos estaduais tiveram despesas com pessoal superiores a 60% da Receita Corrente Líquida. PÁGINA 6