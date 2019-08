Por Stephen Nellis

(Reuters) - A fabricante de chips Nvidia disse nesta segunda-feira que está se unindo à VMware e à divisão de serviços em nuvem da Amazon para procurar grandes empresas que desejam hospedar programas de inteligência artificial na nuvem da Amazon.

A Nvidia produz chips para tornar jogos de computador mais realistas, mas nos últimos anos passou a fornecer chips que aceleram tarefas de inteligência artificial, como ensinar computadores a reconhecer imagens. Antes domínio das empresas de tecnologia do Vale do Silício, a tecnologia de inteligência artificial está sendo adotada por empresas tradicionais que a utilizam para tarefas como a busca de padrões invisíveis em suas finanças para ajudar na previsão e no controle de custos.

Muitas dessas empresas tradicionais usam softwares desenvolvidos pela VMware para ajudar a mover projetos de computação entre seus próprios centros de dados e centros na nuvem pertencentes à Amazon Web Services, dependendo de qual é o melhor custo. Mas isso tem sido difícil de fazer com programas de computador que dependem de chips da Nvidia para aumentar a velocidade.

Nesta segunda-feira, as empresas disseram que a Nvidia pretende lançar um novo software chamado vComputeServer para resolver o problema e permitir que seus clientes em comum movam projetos auxiliados pela Nvidia com mais facilidade. As empresas não disseram quando o software seria lançado.