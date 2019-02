SÃO PAULO (Reuters) - A Odebrecht anunciou nesta sexta-feira que fechou acordo de colaboração com o governo do Peru, com o conglomerado brasileiro dando mais um passo para tentar se recuperar dos efeitos de um escândalo de corrupção gigante no Brasil e em vários outros países.

"A Odebrecht e o Estado peruano formalizaram nessa sexta-feira o acordo definitivo que estabelece as bases para continuidade da cooperação da empresa com a Justiça do país", afirmou a companhia em nota.

O Peru é o oitavo país com o qual a Odebrecht chega a um acordo, após a companhia ter fechado acertos similares com Brasil, Estados Unidos, Suíça, República Dominicana, Panamá, Equador e Guatemala.

Em dezembro, a Reuters publicou, citando fontes, que a Odebrecht havia assinado acordo de colaboração com autoridades peruanas, que incluía o pagamento de uma multa milionária de reparação civil e cooperação com investigações por ter pago propina para ganhar contratos de obras de infraestrutura.

Os casos se suborno da Odebrecht no Peru abalaram a imagem dos quatro presidentes anteriores do país e da líder da oposição, Keiko Fujimori, que cumpre três anos de prisão preventiva por suposta lavagem de dinheiro.

Os presidentes Alan García, Ollanta Humala e Pedro Pablo Kuczynski também são investigados no país, enquanto Alejandro Toledo tem um pedido de extradição dos EUA.

(Por Aluisio Alves)