SÃO PAULO (Reuters) - As chuvas nas áreas de hidrelétricas do Sudeste, onde estão os principais reservatórios, ficarão em 95 por cento da média histórica em março, versus 80 por cento na previsão anterior, apontou nesta sexta-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Para o Nordeste, o ONS também elevou a previsão de chuvas, para 46 por cento da média histórica em março, versus 42 por cento na previsão anterior.

O órgão, porém, reduziu a expectativa de chuvas para este mês no Sul do país, a 89 por cento da média histórica, ante 104 por cento na estimativa prévia.

O ONS praticamente manteve a previsão de carga no sistema elétrico brasileiro, vendo um leve aumento de 0,1 por cento ante o mesmo mês de 2018, ante alta de 0,3 por cento na projeção anterior.

(Por Roberto Samora)