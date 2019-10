Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - As projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) apontam menos chuvas em outubro que o previsto na semana passada para as principais regiões com reservatórios de hidrelétricas do país, e também um aumento menor do que o esperado na carga de energia elétrica neste mês.

Agora o ONS prevê um aumento de 1,8% na carga no sistema interligado nacional em outubro ante o mesmo período do ano passado, versus alta de 2,1% na semana anterior.

Já as chuvas na região das hidrelétricas do Sudeste, que concentram os maiores reservatórios, devem representar 61% da média histórica para outubro, ante 63% na estimativa da semana passada.

No Nordeste, segunda região em reservatórios de hidrelétricas, as chuvas estão agora estimadas em 31% da média histórica para o mês, versus 33% na previsão anterior.

Para o Sul, a estimativa indica chuvas em 34% da média histórica para outubro, ante 37% na previsão da semana passada.

